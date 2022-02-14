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Спорт

Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине

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Камила Валиева продолжит выступление на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева продолжит выступление на Олимпиаде в Пекине   -   Авторское право  David J. Phillip/AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба CAS.

Согласно решению суда, "разрешение на отмену временного отстранения было уместным".

"Отказ спортсменке в участии в личных соревнованиях в этих обстоятельствах нанес бы ей непоправимый ущерб", - говорится в документе. CAS также указал на "серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста, который был проведен в декабре, что затруднило спортсменке защиту ее прав, а также в подобном позднем уведомлении не было ее вины".

Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

В Международном союзе конькобежцев заявили, что с уважением относятся к решению Спортивного арбитражного суда, допустившего Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

"Союз должным образом принял к сведению и будет уважать решение суда, а именно то, что временное отстранение Валиевой остается отмененным", - отмечается в сообщении на веб-сайте организации.

Церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан в декабре прошлого года. РУСАДА наложило временное отстранение от участия в соревнованиях на фигуристку. Валиева решение оспорила и отстранение отменили. МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев не согласились с отменой и подали апелляции в CAS.