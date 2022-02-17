Лавров и Ди Майо - о ситуации на Украине

Ситуацию на Украине обсудили в черверг в Москве министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо. Были также затронуты вопросы отношения России с Евросоюзом и НАТО, а также перспектив развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах. На пресс-конференции по итогам встречи на вопрос об эскалации ситуации вокруг Украины Лавров ответил, что "её завершение не зависит от России":

"Насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация - я не знаю. Потому что не мы её раздуваем, не мы этим занимаемся. И мы не решим этих проблем, пока не договоримся по ключевым позициям, от которых зависит безопасность в Европе. Это: нерасширение НАТО на восток, это неразмещение ударных вооружений, это уважение той конфигурации военно-политической, которая была в Европе на момент подписания основополагающего акта Росси и НАТО".

Высказался по этому поводу и глав итальянского МИДа:

"Министр Лавров сказал мне, что желание всех россиян - найти дипломатическое решение этого кризиса. И в свете того, что сказал в Киеве несколько дней назад министр Кулеба, а сегодня министр Лавров, стороны проявляют готовность найти дипломатическое решение".

20 февраля заканчиваются заявленные Россией военные учения. Ранее 10 российских автоколонн с военными грузами покинули территорию Крыма после широкомасштабных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ.

США тем не менее утверждают, что Россия не отвела свои войска от границы с Украиной, а за последние дни увеличила военное присутствие на 7 тысяч человек. Представитель Белого дома заявил, что разведка получает свидетельства о возможности начала вторжения в любой момент на основании ложного предлога. Россия, в свою очередь, заявляет о возможных провокациях со стороны Украины при поддержке Запада.