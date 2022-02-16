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Украина

Украина радоваться не спешит

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 Надежда Дрямина
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Украинцы отмечают День единения. Киев, 16 февраля 2022 года
Украинцы отмечают День единения. Киев, 16 февраля 2022 года   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Из Киева передаёт корреспондент Euronews Саша Вакулина: "Украинский президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения. Дата выбрана, исходя из информации некоторых западных стран и СМИ о том, что нападение на Украину и вторжение России может произойти именно в этот день. Но в среду российские военные объявили о возвращении войск и техники после учений в Крыму. Это заявление здесь восприняли с большим скепсисом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: "Сегодня мы празднуем День единения всех украинцев дома и за рубежом. Но также - единство Украины с её надежными партнёрами. Что было доказано во время созданного Россией кризиса в сфере безопасности. Мы благодарны нашим верным друзьям, которые поддерживают нас не только на словах, но и на деле".

Украинские власти твёрдо заявляют, что поверят в деэскалацию, когда увидят её чёткие признаки".