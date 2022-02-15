Украина: в поисках дипломатического решения

Украина: в поисках дипломатического решенияКомментарии
Власти США настаивают на неизбежности предстоящего вторжения российских войск на Украину, при этом, по их же утверждениям, предпринимают дипломатические усилия для того, чтобы избежать такого развития событий. Об этом, в частности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс:
– Существует отчётливая возможность, пожалуй, более явственная, чем когда-либо прежде, что Россия может решить перейти к военным действиям. К украинской границе продолжают прибывать дополнительные российские силы, и вторжение, как мы уже говорили, может начаться в любой момент. Всё это время мы активно работаем, стараясь достичь дипломатического решения.
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен прибыть в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим Шольц побывал в Киеве, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
– Мы готовы к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности, – заявил Шольц. – НАТО и США сделали России предложения, которые мы поддерживаем. Теперь ждём реакции и ответа со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал госслужащих, покинувших страну, срочно вернуться обратно.
– Нам заявляют, что 16 февраля начнётся вторжение, – заявил, в частности, Зеленский. – Для нас это будет день национального единства, о чём уже подписан соответствующий указ. Мы вывесим национальные флаги, наденем жёлто-голубые ленточки и продемонстрируем своё единство всему миру.
Между тем в Москве российский президент обсудил с главой МИДа Сергеем Лавровым полученный от США и НАТО ответ на российский проект соглашения о гарантиях безопасности. До сих пор по ним не удалось достичь каких-либо договорённостей.