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Германия

"О Жанне" на Берлинале

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 Frédéric Ponsard
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"О Жанне" на Берлинале
Авторское право  AFP

Положительный тест на COVID-19 не позволил Изабель Юппер прибыть на Берлинале и представить там фильм "О Жанне", где она играет главную роль. Но на спецпоказе ленты присутствовал её режиссёр - Лорен Ларивье в компании с известным немецким актёром Ларсом Айдингером и молодой британской актрисой Фрейей Мэйвор.

Действие фильма разворачивается в Ирландии, Франции и Германии. Он рисует портрет женщины, матери, успешной издательницы, чье прошлое даёт о себе знать с появлением давно забытого бывшего возлюбленного. Героиня (её образ на экране воплотила Юппер) отправляется в увлекательное путешествие по своим воспоминаниям о периоде жизни длиной в 40 лет.

Те, кто снимал картину, играл в ней, настаивают: это определённо европейский продукт.

Лорен Ларивье, французский режиссёр: "Большую часть денег на съёмки мы собрали именно в Европе, в частности в Дублине, в Германии - в европейской системе. Поэтому я очень рад представить их на Берлинале - европейском кинофестивале - одном из важнейших в кинематографе. Тем более, что в фильме задействованы немецкие, ирландские, английские, французские актёры".

Ларс Айдингер, немецкий актёр:
"Я счастлив, что мне довелось поработать в проекте международного уровня. Я вырос в Берлине, я никогда его не покидал, а тут встретил так много людей из разных уголков мира. В прошлом году я впервые снимался в Голливуде у Ноа Баумбаха. Это фильм с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг. Он выйдет в конце года. Я чувствую себя избранным, счастливчиком. Ещё я, оказывается, настоящий франкофил. Я люблю французское кино, люблю французов и обожаю французский юмор".

Фильм был снят в самый разгар пандемии при содействии европейского фонда поддержки кинопроизводства "Евримаж".

Трогательную киноисторию на грани драмы и комедии хорошо приняли как зрители, так и критики, которые высоко оценили работу актёров и сценаристов.

Фредерик Понсар, корреспондент Euronews:
"Несмотря на отсутствие Изабель Юппер, которая должна была получить "Почётного медведя" за выдающиеся достижения в киноискусстве, Берлинале-2022 проходит в почти штатном режиме. Фестиваль продлится для публики до воскресенья. А в среду жюри под председательством М. Найта Шьямалана присудит главную награду - Золотого Медведя, на который претендуют 18-ти конкурсных фильмов".

Журналист • Надежда Дрямина