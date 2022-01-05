В столице Финляндии открылся ежегодный фестиваль Lux Helsinki

В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено. На этот раз организаторам пришлось изменить формат.

Инсталляции расположили по всему городу, в основном на открытом воздухе, что делает посещение фестиваля безопасным даже в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

Обычно Lux Helsinki имел один маршрут, а все композиции устанавливались в центре Хельсинки. Теперь их здесь несколько.

Лари Суоминен, куратор фестиваля Lux Helsinki: "Возникла необходимость отказаться от LUX-маршрута и разместить работы по всему городу. Для некоторых инсталляций, к сожалению, не нашлось такого места, где бы зрители могли наслаждаться искусством без боязни заразиться коронавирусом. Эти работы мы планируем показать в следующем году".

И все же на фестивале представлено рекордное число работ. Инсталляции украсили крыши крупных столичных торговых центров Forum и City center. Расходящиеся в разные стороны лучи света видны даже издалека. Над Олимпийским стадионом - можно увидеть "Северное сияние".

Фестиваль в Хельсинки продлится до 9 января.