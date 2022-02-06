Фестиваль воздушных шаров в Чили: покататься дали не всем

В чилийском городе Пеньяфлор десятки воздушных шаров приняли участие в трёхдневном фестивале. Для местных жителей это небывалое зрелище: в городке с населением чуть более 60 тысяч человек многие воздушных шаров никогда не видели.

Карлос Небур, пилот-инструктор:

"На свете есть две вещи, которые не оставляют людей равнодушными: фото ребёнка и фото воздушного шара. Любой, кто видит воздушный шар, поднимает голову, фотографирует его и вспоминает всю жизнь. Это воздействие на бессознательное. Полёт на воздушном шаре это, в общем-то, атавизм: вы знаете, где взлетели, но никогда точно не знаете, где приземлитесь. Это такое отражение жизни: мы знаем, откуда мы пришли, но не знаем куда мы прибудем".

50 тысяч человек приняли участие в розыгрыше билетов на воздушный шар. При этом из 400 победителей лишь 20 смогли отправиться в свободный полёт. Остальные довольствовались тем, что поднимались в воздух на шарах, привязанных к 50-метровому канату. Единственному счастливчику достались бесплатные месячные курсы по пилотированию воздушного шара.