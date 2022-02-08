ЕС и США ищут альтернативу российскому газу для европейских потребителей после эскалации российско-украинской напряжённости. Это вопросу было посвящено заседание Энергетического совета в Вашингтоне с участием верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и госсекретаря Энтони Блинкена.

Глава госдепартамента рассказал, в частности, что Соединённые Штаты продолжают активные поиски дополнительных источников энергоносителей для Европы:

«Мы ведем переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении их производственных мощностей. Мы координируем свои действия с энергетическим сектором. Речь идёт, в том числе, о том, как поступить с запасами энергоносителей, если Россия перекроет газопровод или инициирует конфликт, который помешает поставкам газа через Украину».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество США и ЕС в вопросах безопасности. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель готовы держать единый фронт в противостоянии с Москвой:

«Что касается нынешнего кризиса вокруг Украины, мы воочию увидели нашу решимость дать единый ответ на угрозы России. Это наш главный актив.

В Европейском союзе мы, безусловно, приветствуем положения, изложенные в ответах США и НАТО на требования России. Я считаю координацию европейской безопасности с США и НАТО образцовой, она свидетельствует о нашем единстве и готовности защищать наши ценности».

США неоднократно призывали европейских партнёров активнее диверсифицировать импорт энергоносителей и обвиняли Москву в использовании поставок газа в качестве инструмента принуждения на международной арене.

Россия эти претензии отвергала, и настаивала на том, что в газовых вопросах прежде всего исходит из «коммерческой целесообразности».