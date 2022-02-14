ЕС ищет альтернативы российскому газу

Энергетический кризис, усугубляемый напряженностью в отношениях с Москвой, подталкивает Брюссель к поиску новых источников природного газа, из других мест. Проблема, однако, заключается не только в том, чтобы найти страны, помимо России, желающие торговать энергоносителями с Европейским Союзом. Проблема также в том, как доставить газ разным членам ЕС.

Европа зависит от внешнего мира в снабжении её газом. Он может поступать двумя очень разными способами. Первый - по трубопроводам, которые гарантируют довольно надежные поставки по более низкой цене; но их трудно строить и запускать быстро. Второй - с помощью перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), которые продаётся на мировом рынке, но дороже.

Россия исторически была крупнейшим поставщиком природного газа в Европейский Союз. В 2006 и 2009 годах между Россией, Украиной и Европой вспыхнули газовые споры, за которыми последовало усиление региональной напряжённости в 2013-2014 годов. Европейский Союз стремился снизить свою зависимость от импорта из России, однако она по-прежнему обеспечивает около 40% потребляемого в ЕС газа.

Резервы газа на исходе

Европа вступила в зимний сезон с необычно низкими запасами газа. Симоне Тальяпьетра, научный сотрудник Института "Bruegel", считает ситуацию крайне сложной, потому что особого выбора нет:

«Сегодня страны Северной Африки (Алжир, Ливия) поставляют природный газ в Европу по трубопроводам, но не имеют технического потенциала для увеличения своего производства и экспорта. Поэтому Европа не может рассчитывать на них, чтобы получить дополнительные поставки для замены российского газа. Африканский СПГ, такой как нигерийский, может сыграть свою роль, но опять же это будет зависеть от того, как быстро эти страны смогут увеличить свое производство и мощности по сжижению. Во всех случаях трудно увидеть дополнительные объёмы, доступные для Европы в краткосрочной перспективе».

Однако Италия и Испания ищут возможность увеличить из Ливии и Алжира свой импорт, который можно было бы перенаправить в остальную Европу.

Перенаправление импортного газа из Италии?

Евросоюз рассчитывает на Трансадриатический газопровод (TAP), который должен увеличить свои экспортные мощности до 10 млрд кубометров в год с примерно 8 млрд в настоящее время.

По этому трубопроводу в прошлом году из Азербайджана в Европу было транспортировано более 8,1 млрд кубометров газа, из которых в Италию - 6,8 млрд. Это завершающий этап проекта стоимостью 40 млрд долларов под названием «Южный газовый коридор». В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров пришлось на Турцию. Остальное было отправлено в Италию, Грузию, Грецию и Болгарию.

Европейский Союз в настоящее время работает над другим проектом, Восточносредиземноморским газопроводом (EastMed), который соединит европейскую сеть с морскими месторождениями, открытыми на Кипре, в Израиле и Египте. В случае завершения он позволит обойти Россию и Турцию через Кипр.

Ожидается, что работа над EastMed будет завершена в 2027 году. К тому же сроку трубопровод Посейдон (Poseidon) должен соединить EastMed с Грецией и Италией.

С 2004 года в эксплуатации находится трубопровод Зелёный поток (Greenstream) протяженностью 520 км из Ливии в болгарскую Гелу. Это самый длинный трубопровод в Средиземном море, его глубина достигает почти 1200 метров.

В дополнение к Зелёному потоку существует также 2000-километровый трубопровод Transmed из Африки, который соединяет Алжир через Тунис с Мадзара-дель-Валло на Сицилии. Сегодня Алжир является вторым по величине экспортером газа Италии после России.

Новый трубопровод в Европу из Испании?

Почти 45% газа, который Испания импортирует и потребляет, поступает из Алжира. Из двух существующих трубопроводов оттуда самым крупным является Магриб-Европа, по которому на Пиренейский полуостров ежегодно транспортируется в среднем 10 млрд кубометров.

Второй — подводный трубопровод Медгаз (Medgaz), достигающий Альмерии. Он был введён в эксплуатацию в 2010 году для повышения надежности поставок в Испанию и остальную Европу.

Многонациональная энергетическая компания Naturgy и её алжирский союзник Sonatrach договорились в июле 2021 года осуществить к четвертому кварталу расширение трубопровода Medgaz, в которое они вложили около 73 млн евро. Осталось только провести испытания и запуск.

Медгаз — первый газопровод, проложенный на глубине более 2000 метров в Средиземном море, с начальной пропускной способностью 8 млрд кубометров в год. Ожидается, что после увеличения его мощности по нему будет поступать 25% природного газа, потребляемого в Испании.

Как пишет каталонская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в испанском правительстве, изучается возможность строительства газопровода, который, пересекая Пиренейский полуостров, будет поставлять алжирский газ и сжиженный газ на европейский рынок, «чтобы уменьшить зависимость Центральной Европы от российского газа».

По данным газеты, это будет возрождение проекта Мидкат (Midcat), который был отменён в 2019 году властями Испании и Франции из-за его низкой прибыльности и растущего предпочтения возобновляемых источников энергии. Если проект, который тогда оценивался в 400 млн евро, будет реализован, Пиренейский полуостров может стать «распределительной платформой» и хранить газ на восьми регазификационных заводах, расположенных в Испании и Португалии.

Может ли сжиженный газ быть реальной альтернативой?

Хотя в Испании самая лучшая инфраструктура для эксплуатации сжиженного газа, даже там ситуация может ухудшиться, предупреждает Хосе Мария Юста, специалист по энергетическим рынкам в Университете Сарагосы:

"Энагас (Enagás), технический менеджер газовой системы в Испании, сказал, что в ноябре 2021 года было законтрактовано 95% мощности регазификационных установок (для сравнению с 57% в ноябре 2020 года"».

Испания близка к тому, чтобы достичь максимальной возможного уровня хранения сжиженного газа. Поэтому использование этого источника энергии вряд ли способно решить европейские энергетические проблемы.