Украинский кризис: НАТО и ЕС начеку

Колонны бронетранспортёров и военных грузовиков движутся по Крымскому мосту. Это кадры, опубликованные Министерством обороны России, в подтверждение заявлению о том, что учения на границе с Украиной завершены, и войска Южного и Западного военных округов возвращаются в гарнизоны.

Но в НАТО эту информацию опровергают. Россия не только не отводит войска от границы, но и наращивает там свои силы, - сказал в преддверии встречи министров обороны стран-членов альянса его генсекретарь.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Пока мы не видим никакой деэскалации на местах. Наоборот, создаётся впечатление, что Россия продолжает наращивание своего военного присутствия. Мы так и не получили ответа на наши предложения, которые направили Москве в письменной форме 26 января, изложив по пунктам всё то, что союзники по НАТО готовы сесть и обсудить с Россией с целью найти политический путь выхода из кризиса".

Между тем, глава еврокомиссии заверила: Европа справится с ограничениями поставок российского газа, благодаря недавно достигнутым договорённостям о диверсификации источников.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"В течение последних недель мы рассмотрели все возможные сценарии сбоев в работе на случай, если Россия решит частично или полностью прервать поставки газа в Европейский Союз. И сегодня я могу с уверенностью сказать: благодаря всем принятым нами мерам, этой зимой мы точно в безопасности".

Брюссель и Вашингтон твердят, что верят в возможность снятия напряжённости дипломатическим путём. О том же, впрочем, говорит и Москва, требуя для себя гарантии безопасности.

А на Украине отмечают День единения. Праздничные мероприятия под негласным лозунгом "за мир и жизнь" проходят по всей стране.