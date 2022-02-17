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мир

ЕС призывает выбрать путь дипломатии

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 Лев Удольский
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ЕС призывает выбрать путь дипломатии
Авторское право  AP Photo

Европейский Союз призвал к поиску дипломатического выхода из украинского кризиса. Для этого, как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, здесь ожидают от Москвы конкретных действий, направленных на разрядку напряжённости.

– В последние два дня Россия дала понять, что может быть открыта для дипломатии, и мы призываем Россию предпринять конкретные и ощутимые шаги по деэскалации, поскольку это условие для искреннего политического диалога. Мы не можем вечно пытаться предпринимать дипломатические усилия, пока другая сторона собирает войска.

Европарламент одобрил предоставление Украине финансовой помощи – двух займов общей суммой в 1,2 млрд евро, которые будут направлены на поддержку идущих в стране реформ. Отмечается, что выделение средств обусловлено, в частности, выполнением требований МВФ.

Между тем на Украине, где накануне впервые отметили День единения, приуроченный к несостоявшемуся российскому вторжению, президент страны Владимир Зеленский обратился к военным:

– Нас не пугают никакие прогнозы, никакие народы, никакие враги. Нас не пугают никакие даты, и мы будем обороняться и 16 февраля, и 17 февраля, и в марте, и в апреле, и в сентябре, и в декабре – в любой день и месяц.

Тем временем продолжаются совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость – 2022». При этом, по сообщению министерства обороны России, подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение к местам постоянной дислокации.