Госдума просит президента признать государственность ЛНР и ДНР

Госдума просит президента России Владимира Путина признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Это предложение КПРФ поддержал 351 депутат, 16 проголосовали против. При этом палата отвергла инициативу провести предварительные консультации с МИД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «незамедлительно» подписать постановление и направить обращение главе государства. Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось, «официальных дискуссий не ведётся».

Ранее Киев предостерёг Москву от признания самопровозглашённых республик на востоке Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что это будет означать выход России из Минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе «со всеми сопутствующими последствиями».