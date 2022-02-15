Встреча в Кремле: Путин и Шольц не хотят воевать

Встреча в Кремле: Путин и Шольц не хотят воеватьКомментарии
В Кремле завершились переговорыВладимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Это первая личная встреча двух политиков. По словам российского президента, Запад проигнорировал принципиальные требования Москвы в области безопасности, тем не менее Россия готова договариваться по отдельным во избежание нового военного конфликта в Европе.
Глава немецкого правительства заявил о приверженности деэскалации, а также отметил, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению, в то время как признание Россией государственности ДНР и ЛНР стало бы "политической катастрофой".
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил о том, что Россию ждут на совместных заседаниях, однако отметил, что в альянсе не видят конкретных признаков снижения напряженности, даже после объявления Россией о частичном завершении учений.
Во вторник Минобороны России распространило кадры возвращения бронетехники с учений на западе страны в места постоянной дислокации. Страны Запада видят в этом первый этап деэскалации, однако военные учения ещё полностью не завершены, а точное число выведенных подразделений неизвестно.