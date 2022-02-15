Встреча в Кремле: Путин и Шольц не хотят воевать

В Кремле завершились переговорыВладимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Это первая личная встреча двух политиков. По словам российского президента, Запад проигнорировал принципиальные требования Москвы в области безопасности, тем не менее Россия готова договариваться по отдельным во избежание нового военного конфликта в Европе.

Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе. Владимир Путин Президент РФ

Глава немецкого правительства заявил о приверженности деэскалации, а также отметил, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению, в то время как признание Россией государственности ДНР и ЛНР стало бы "политической катастрофой".

Для моего поколения новая война в Европе просто немыслима, мы должны приложить все усилия, чтобы этого избежать. Обязанность руководителей государств, глав правительств – не допустить войны в Европе. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

До начала переговоров Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. "Мир и стабильность в Европе – важные ценности. Мы все озабочены ситуацией у границ Украины".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил о том, что Россию ждут на совместных заседаниях, однако отметил, что в альянсе не видят конкретных признаков снижения напряженности, даже после объявления Россией о частичном завершении учений.

Мы со сдержанным оптимизмом принимаем сигналы о том, что Россия намерена продолжить дипломатические усилия, со своей стороны мы тоже к этому готовы. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Во вторник Минобороны России распространило кадры возвращения бронетехники с учений на западе страны в места постоянной дислокации. Страны Запада видят в этом первый этап деэскалации, однако военные учения ещё полностью не завершены, а точное число выведенных подразделений неизвестно.