Киев: акция протеста у посольства РФ

Сотни людей собрались во вторник на акцию протеста у ворот российского посольства в Киеве. Они выражали своё возмущение решением Москвы признать независимость самопровозлашённых республик Донецкой и Луганской областей. Демонстранты пели патриотические украинские песни и скандировали лозунги против президента России Владимира Путина.

Несмотря на кажущееся спокойствиев городе многиепереживают тревогу и беспокойство:

"Мы были очень напуганы, мы не знаем, что делать, потому что у меня маленькие дети. Я очень волнуюсь".

"Мы в шоке, не знаем, что делать и как реагировать. Потому что это просто сумасшествие".

"Опасность существует. Мы не знаем, что у Путина в голове".

О признании независимости двух пророссийских сепаратистских областей на востоке Украины президент России Владимир Путин объявил в понедельник вечером. Это решение осудили ЕС и США.