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Украина

Киевляне раскупают оружие

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 Euronews / BEVRT
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Оружейный магазин в Киеве
Оружейный магазин в Киеве   -   Авторское право  BEVRT

В последние недели в киевских оружейных магазинах торговля идёт особенно оживлённо. И хотя напряжённость в регионе несколько ослабла, многие хотят быть готовыми к худшему:

- Да, все готовятся, - говорит один из покупателей. - Если враг на нашу землю придёт, придётся защищать, кто бы он ни был.

- В эти дни люди покупают теплые вещи, тактические ботинки и бронежилеты, держатели для магазинов к автоматам. Всё покупают, покупают и покупают, - рассказывает продавец. Его магазин в последние пять дней особенно хорошо зарабатывал. - Такое же было в 2014-ом, когда начиналась война. Тогда покупалось всё: вне зависимости от того, что было.

Новость о том, что Россия начала частично отводить войска от границы с Украиной, не всех убеждает в том, что на этом всё закончится:

- Когда развалится Россия, только тогда всё закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал - вот тогда всё закончится.

Тема возможной войны обсуждается повсюду. На местном рынке продавцы и покупатели на вопросы журналистов отвечали:

- Все пойдут по домам. Все те, которые хотят идти на нас войной, вот это им и обернётся тем же.

- Ты думаешь, войны не будет?"

- Нет, я думаю, что нет. Думаю, что всё это слишком раздуто. Мы уже пережили революцию и другие угрозы. И слава Богу.

- В Украине всё спокойно. А в знак примирения подарим вот это, - говорит один продавцов, набрасывая на шею журналиста шарф с украинской символикой.