"Надежда" для детей с особенностями развития в провинции Идлиб

Жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья в Сирии еще до войны была непростой.

На юге провинции Идлиб в городе Эриха недавно открылся специальный центр "Амалуна". Его основательница Иман Абдул-Разик говорит, что не смогла безучастно смотреть на страдания нуждающихся.

"В нашем обществе люди с ограниченными возможностями находятся на обочине жизни, как дома, так и в школе. Мы сначала занимались с ними по программе, которая предоставила психологическую поддержку и помогла им изменить поведение. Согласно нашему расписанию мы работаем в категории А, то есть на первом уровне. Но я надеюсь продвинуться дальше. Я надеюсь, что дети смогут развиваться, потому что в школы не берут учеников с инвалидностью. Я надеюсь продолжить работу в сфере реабилитации и обучения подростков в возрасте от 15 лет и выше, чтобы они смогли найти себя на рынке труда", — делится своими планами Иман.

Она смогла открыть этот центр с помощью друзей, живущих за рубежом. Сегодня все места в центре заняты — здесь учатся 35 детей и работают преподаватели, которые на своем опыте знают о потребностях школьников

"У нас в центре есть волонтеры со специальными нуждами. Я выбрала их по гуманитарным соображениям, они мотивированы, они переживают такие же страдания, что и дети в нашем центре. Таких детей в обществе игнорируют, и то же самое происходило с волонтерами, но у всех есть скрытые таланты и энергия. Надеюсь, что они помогут нашим детям. Я молю всевышнего об успехе", — говорит Иман.

По данным ООН, почти у трети жителей севера-запада Сирии есть та или иная форма инвалидности, но в обществе на них почти не обращают внимания, а поддержка со стороны гуманитарной организаций все это время была недостаточной

"В прошлом общество отвергло меня, потому что я глухая , но сегодня я чувствую себя сильной, я хочу преподавать детям язык жестов, научить писать и считать, чтобы они тоже стали сильнее и смогли взаимодействовать с обществом, в котором мы живем", — говорит учительница Рама аль-Хаджи.

В переводе с арабского "Амалуна" означает надежда. Сотрудники центра рассчитывают продолжить свое дело, чтобы помогать тем, кто не может получить поддержку в условиях войны.