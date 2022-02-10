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мир

Камила Валиева продолжает борьбу

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 Екатерина Гусева
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Камила Валиева продолжает борьбу
Авторское право  Jeff Roberson/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде и в преддверии соревнований в женском одиночном катании вышла на тренировку. Она должна выступать 15 и 17 февраля. Ранее сообщалось, что допинг-проба Валиевой оказалась положительной, ситуация осложняется тем, что тест был сдан вне соревнований. Юный возраст спортсменки потребовал привлечения к разбирательству юристов.

Всемирное антидопинговое агентство не стало комментировать ситуацию, однако организаторы Игр отложили церемонию награждения российских фигуристов, которые 7 февраля выиграли командные соревнования. Валиева выступала в составе команды.