Камила Валиева продолжает борьбу

Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде и в преддверии соревнований в женском одиночном катании вышла на тренировку. Она должна выступать 15 и 17 февраля. Ранее сообщалось, что допинг-проба Валиевой оказалась положительной, ситуация осложняется тем, что тест был сдан вне соревнований. Юный возраст спортсменки потребовал привлечения к разбирательству юристов.

Всемирное антидопинговое агентство не стало комментировать ситуацию, однако организаторы Игр отложили церемонию награждения российских фигуристов, которые 7 февраля выиграли командные соревнования. Валиева выступала в составе команды.