Константин Косачев: "Госдума имеет право на любую позицию"

Госдума России поддержала проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Голосованием была утверждена версия документа, предложенная КПРФ, предполагающая прямое обращение к главе государства без консультаций в МИДе.

Эту инициативу решительно осудил Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что такое признание было бы явным нарушением Минских соглашений.

ЕС решительно осуждает решение Государственной Думы России обратиться к президенту Путину с призывом признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями. Это признание было бы явным нарушением Минских соглашений. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал ситуацию для Euronews так:

"Решения о признании нет. Госдума имеет право на любую позицию и, занимая эту позицию, Госдума ориентируется на настроения, которые существуют у избирателей, которые существуют в российском обществе. Если Государственная Дума сейчас заняла такую ​​позицию, значит, она чувствует, что в российском обществе такого решения ожидают. Ну, а будет оно принято или не будет - это исключительная прерогатива президента Российской федерации. И до того любые спекуляции на тему о судьбе Минских соглашений, на мой взгляд, абсолютно неуместны".

Тем временем Украина обратилась к НАТО с просьбой о международной помощи на случай возможных масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут коснуться гражданского населения.

В Москве предположения о возможном вторжении российской армии на украинскую территорию продолжают отрицают.

"Происходит информационная агрессия в отношении России, - сказал Константин Косачёв, - с точки зрения Запада она беспроигрышная. Потому что либо они окажутся правы, Россия нападет на Украину ("Вот, мы же вам говорили, мы вас предупреждали, наша разведка отлично сработала"), либо этого не произойдет, и тогда можно будет себе в актив записать, что не произошло ("Вот, мы Россию напугали, и она не решилась перейти в наступление"). Никаких таких планов у России не было и в помине, в этом нет смысла ни малейшего".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала "весьма вероятным" вторжение России на Украину, несмотря на возвращение российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Трасс не исключила также возможной подготовки провокаций, которые якобы будут проведены "под чужим флагом". Эти заявления представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дезинформацией", которой британские власти "кормят" средства массовой информации.