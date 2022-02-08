Россия - Украина: дипломатический раунд

Напряжённое затишье воцарилось по обе стороны украино-российской границы, ставшей ареной самого серьёзного кризиса в отношениях между Россией и Западом со времён окончания холодной войны. Пока десятки тысяч солдат роют окопы, чтобы противостоять гипотетическому российскому вторжению, в столице Киеве работают дипломаты, стремясь избежать худшего сценария.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл сюда из Москвы, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции с Макроном президент Украины Владимир Зеленский заявил:

"Рассчитываем на то, что после встречи 26 января 2022 года (встречи министров иностранных дел нормандских стран) и предстоящей встречи в Берлине мы на шаг приблизимся к саммиту в нормандском формате".

"Вещи должны продолжать двигаться вперед на основе совместного понимания текстов документов, подписанных в 2015 году, и со своей стороны я думаю, что такой обмен будет этому способствовать, если нам удастся продвинуться в наших дискуссиях и в разъяснении текстов в ходе запланированных на ближайшие недели встреч. А это возможно только в том случае, если нам коллективно удастся сохранить спокойствие, стабильность и взаимное уважение", - сказал Макрон.

Тема о предполагаемой угрозе российского вторжения вызвала множество откликов в европейских странах, которые в прошлом входили в Восточный блок или граничили с ним. Во вторник министры иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии лично выразили поддержку своему украинскому коллеге в Киеве.

"Для Австрии немыслимо бездействовать, когда речь идёт о попытке изменить границы с помощью военной силы. Это для страны нашего уровня, находящейся в центре Европы, страны, для которой важны безопасность и pacta sum servanda ("соглашения должны соблюдаться"), страны, зависящей от соблюдения от международного права, - вопрос выживания в долгосрочной перспективе", - заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг. .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также находится на Украине. В понедельник она встретилась со своим украинским коллегой, а во вторник утром посетила восточноукраинское село Широкино, расположенное в нескольких километрах от мариупольского порта, который был захвачен пророссийскими силами в 2014 году и отбит в 2015-ом украинской армией.