Германия увеличивает контингент НАТО в Литве

В Литву из Германии прибывает дополнительный контингент НАТО. Всего 350 военнослужащих и около 100 единиц военной техники, включая шесть самоходных гаубиц.

В Каунас уже прибыли около 100 солдат, тяжелый транспорт с артиллерией направляется в Литву из Мюнстера в Нижней Саксонии.

После критики со стороны союзников по НАТО в недостаточной вовлеченности Германии министр обороны страны Кристин Ламбрехт объявила об усилении боевой группы альянса на фоне ситуации с Украиной и "ухудшения ситуации с безопасностью в странах Балтии".

После того, как в прошлую среду Германия сократила время уведомления о переброске с 30 дней до пяти, это послужит четким сигналом, что Германия готова и способна немедленно усилить боевую группу в случае необходимости Даниэль Андре подполковник, командир немецкой боевой группы

В 2017 году такие батальоны НАТО были размещены в трех странах Балтии и Польше "для укрепления восточного фланга альянса".

В Литве Германия руководит развертыванием подразделения альянса численностью 1200 человек из разных стран, половина из которых - немецкие военнослужащие. Теперь же Германия увеличивает свой контингент в прибалтийской стране до 950 человек.

Увеличение контингента НАТО связано с утверждениями западных стран о возможном вторжении России на Украину. Москва отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что под этим предлогом альянс хочет стянуть как можно больше сил к российским границам.