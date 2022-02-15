Шольц и Путин проведут переговоры

Корреспондент Euronews Галина Полнская передаёт из Москвы:

– Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня встречается с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы попытаться снизить напряжённость, возникшую из-за украинского кризиса. Накануне визита Шольц предупредил, что любая дальнейшая военная агрессия «повлечёт для Москвы тяжёлые последствия», и подчеркнул, что Германия хочет увидеть немедленные признаки деэскалации.

Проведя вчера в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским, Олаф Шольц призвал к прямому диалогу между Россией и Украиной. В Кремле ранее заявляли, что не исключают возможности встречи Путина и Зеленского, при этом подчёркивалось, что России необходимо понимать, какого исхода ожидать от такой встречи.

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что лидеры обсудят требования России в плане гарантий безопасности, украинский кризис и газопровод «Северный поток – 2». На прошлой неделе президент США Байден прямо заявил, что «Северный поток – 2» будет заблокирован «в случае вторжения России». Но Олафу Шольцу, стоявшему рядом с Байденом, по-видимому, не хотелось подробно останавливаться на вопросе о газопроводе.

Сейчас некоторые называют его визит «последней попыткой предотвратить наихудший сценарий», другие считают, что его задача менее амбициозна и состоит в том, чтобы держать открытыми каналы для диалога.