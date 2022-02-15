Путин-Шольц: "сигналы деэскалации"

Президент России принимает в Кремле канцлера Германии. Олаф Шольц прибыл на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы международной повестки, отношений двух стран и главное - попытаться снизить напряжённость у украинских границ.

Ранее Шольц заявил, что ждёт от Москвы "сигналов деэскалации", а в начале встречи с российским лидером указал на то, что проблемы в отношениях государств нужно решать при помощи диалога.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:

"Мы, украинские дипломаты, работаем день и ночь над тем, чтобы Украина достойно преодолела этот период повышенного давления, чтобы защитить национальные интересы. И вместе с нашими партнерами нам удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации. По состоянию на середину февраля, дипломатия продолжает работать".

Россия продолжает требовать для себя гарантии безопасности, также настаивая на необходимости диалога в разрешении кризиса. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на встрече с российским коллегой выступил с инициативой возобновить диалог по европейской безопасности в рамках ОБСЕ. Сергей Лавров назвал предложение интересным, добавив, что главными для Москвы остаются переговоры с США и НАТО.