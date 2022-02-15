Российские войска возвращаются в гарнизоны

Российские военные по завершении крупномасштабных учений вернутся в места постоянной дислокации. Об этом заявили в министерстве обороны России, уточнив, что учения носили только оборонительный характер и что отдельные подразделения уже возвращаются в гарнизоны.

– По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, – заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. – Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Как сообщали западные СМИ, на 15 февраля было намечено вторжение России на Украину. Представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что эта дата войдёт в историю как день провала западной пропаганды.