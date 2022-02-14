Мост между США и Канадой полностью свободен от "конвоя свободы"

Канадская полиция сообщила, что мост Амбассадор очищен от последних участников "Конвоя свободы". Машины активистов блокировали дорогу в течение шести дней.

По мосту проходит примерно четверть товарооборота между США и Канадой. Манифестанты выбрали его как раз потому, что 29 января канадские власти потребовали, чтобы границу могли пересекать только полностью вакцинированные водители.

В пятницу суд провинции Онтарио потребовал освободить мост, фактически разрешив полиции применять силу. Обошлось без существенных столкновений, задержаны до 30 человек.

В Оттаве между тем акции протеста не прекращаются. Уже неделю там действует чрезвычайное положение. Активисты не покидают окрестности правительственного квартала. В мэрии города при этом сообщили, что заключили с манифестантами соглашение, по которому они покинут по крайней мере жилые районы.