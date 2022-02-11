Дело об отстранении Валиевой от Игр решится на срочном заседании CAS

Вопрос о праве российской фигуристки Камилы Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине будет решаться на на срочном заседании Спортивного арбитражного суда.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от имени МОК заявило в пятницу, что оспорит решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "МОК воспользуется своим правом подать апелляцию и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, потому что решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие", - заявило тестовое агентство.

В начале недели Российское агентство временно отстранило 15-летнюю Валиеву от участия в соревновании из-за сообщений о положительной пробе на допинг. Вскоре решение было аннулировано, и Валиева продолжила участие в тренировках.

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал решение РУСАДА, подчеркнув, что фигуристка имеет право продолжить участие в Играх "в полном объеме без ограничений, если Спортивным арбитражным судом не будет вынесено иное решение".

Скандал вокруг несовершеннолетней фигуристки

Ранее было подтверждено, что Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге сдала положительный тест на запрещенный препарат триметазидин. Проба была обнаружена шведской лабораторией во вторник, на следующий день после победы россиян в командных соревнованиях и всего за несколько часов до вручения наград.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования обнародовало информацию о том, что именно это стало причиной переноса церемонии. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляции МОК на отмену временного отстранения российской фигуристки.

Валиева является главным фаворитом индивидуальных соревнований по фигурному катанию, которые начнутся во вторник. Права несовершеннолетней спортсменки защищаются Всемирным антидопинговым кодексом. Согласно этому кодексу, она может избежать более сурового наказания и получить простой выговор.

Вся команда Валиевой, включая тренеров и врачей, также должны пройти проверку. Это правило не применяется к спортсменам старше 18 лет.

"Такие случаи - не на пользу Играм, - сказал представитель МОК Марк Адамс. - Эти дела должны быть доведены до суда, их необходимо должным образом расследовать, должна состояться надлежащая процедура".

"В противном случае доверие людей будет еще меньше. Поэтому я думаю, что для всех заинтересованных сторон, и не в последнюю очередь для 15-летней спортсменки, которую это касается, очень важно, чтобы у нас был надлежащий процесс, чтобы было видно, что все сделано правильно, и чтобы люди могли быть уверены в принятых решениях", - добавил Адамс.

Валиева, скорее всего, будет лишена титула чемпиона России, завоеванного в декабре.

Борьба за золотую медаль

ОКР настаивает, что, поскольку положительный тест был сдан до начала Олимпиады, нет причин ставить под сомнение золотую медаль российской команды. Комитет подчеркивает, что допинг-тесты, проведенные у Валиевой после чемпионата Европы в середине января и во время Олимпиады в Пекине, были отрицательными.

"Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль", - говорится в заявлении ОКР.

"ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего", - подчеркивает комитет.

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что решение по допинг-пробе Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира. "У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована", - сказал Поздняков.

По его словам, срок загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. "Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов", - сообщил он.

В ITA, между тем, заявляют, что принятие решения о лишении россиян награды может состояться после церемонии закрытия Игр 20 февраля. Допинговый скандал может иметь более серьезные последствия для российской спортивной программы. Страна участвует в Олимпийских играх в Пекине под флагом Российского олимпийского комитета из-за громкого допингового скандала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Сочи.