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США

Учёные собираются искать цунами, глядя на ионосферу

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 Павел Барсуков
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Волна цунами не только принесла разрушения Тонге, но и отразилась на ионосфере
Волна цунами не только принесла разрушения Тонге, но и отразилась на ионосфере   -   Авторское право  POIS Christopher Szumlanski via AP

Американские учёные собираются отслеживать цунами, наблюдая за космосом. Мощнейшее извержение вулкана у Тонги 15 января дало исследователям богатый материал. Взрыв вулкана, сила которого по некоторым оценкам достигала тротилового эквивалента 18 Мт, вызвал возмущения в ионосфере — это слой атмосферы примерно до одной тысячи километров высоты.

Сиддхарт Кришнамурти, Лаборатория реактивного движения НАСА:

"15 января мы, конечно же, наблюдали за ионосферой как обычно. Когда стали приходить сообщения о мощном вулканическом извержении, мы начали изучать данные в поисках того, как это отразилось на ионосфере. И конечно же мы нашли множество следов".

Современные системы предупреждения о цунами — это морские буи, расположенные в прибрежной зоне. Предлагаемая система может теоретически, подать сигнал о возникновении волны гораздо раньше.

Сиддхарт Кришнамурти, Лаборатория реактивного движения НАСА:

"Если мы заметим цунами ещё в открытом океане, в режиме реального времени, это даст дополнительные несколько часов на то, чтобы организовать эвакуацию с побережья".

Возмущения в ионосфере вызывают как сами извержения, так и движение цунами: деформация поверхности океана от огромных волн тоже влияет на атмосферу. А нестабильность ионосферы, в свою очередь, влияет, например, на параметры сигналов от спутниковых систем позиционирования. Измерив всё это, учёные могут с высокой точностью определить силу извержения и скорость распространения цунами.

Видеомонтаж • Павел Барсуков