Тонга: мужчина провел больше суток в океане, куда его унесло цунами

Атата – один из островов архипелага Тонга, у берегов которого в прошлую субботу произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, вызвавшее серию цунами и покрывшее королевство слоем вулканического пепла.

На острове живет лишь около 70 человек, многие укрылись от стихии в мормонской церкви. Почти все дома оказались разрушены, но, к счастью, ни один местный житель не погиб. Бывшего плотника по имени Лисала Фолау цунами унесло в открытое море, и, по его словам, ему пришлось больше суток плыть к суше:

"Самым страшным был момент, когда волны унесли меня с земли в море. Пока я беспомощно плескался, думал о двух вещах: во-первых, я все еще верил в Бога. А во-вторых, я думал о том, что сейчас в мыслях у членов моей семьи: "Может быть, он умер?"

От Ататы почти ничего не осталось – как и от многих других островов архипелага. Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека, среди которых британка, пытавшаяся спасти от цунами своих собак.

В королевстве не хватает питьевой воды, еды и медикаментов. На архипелаг начала прибывать гуманитарная помощь из Австралии и Новой Зеландии.