На Тонгу прибывает гуманитарная помощь из Австралии, Новой Зеландии и Японии: самолёты и корабли привозят всё, что нужно королевству, пострадавшему от цунами. После подводного вулканического извержения волны нанесли серьёзные разрушения столице и ещё нескольким населённым пунктам, а на островах архипелага выпал вулканический пепел.

Пени Энаре, министр обороны Новой Зеландии:

"Одна из важнейших задач — обеспечение водой. Во-вторых, это связь, инструменты. Я думаю о том, что с помощью спутниковых телефонов, помимо прочего, мы сможем обеспечить линии связи".

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи — цепочка небольших островов — конусов большого подводного вулкана AP/Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Единственный оптоволоконный кабель, связывавший Тонгу с остальным миром, был во время подводного извержения оборван, и потому оценить потери и разрушения удалось не сразу. На полное восстановление связи потребуется несколько недель

Стефн Дюжаррик, представитель Генсека ООН:

"Наши коллеги докладывают, что катастрофа повлияла на 84 тысячи человек, это более 80% населения. Сейчас подтверждена гибель трёх человек, есть данные и о пострадавших".

Берега островов завалены камнями Marian Kupu/Marian Kupu/Broadcom Broadcasting

Несколько небольших островов архипелага почти полностью лишились инфраструктуры, там разрушено большинствозданий. Береговая линия во многих местах завалена огромными валунами, которые были выброшены волной цунами из океана и теперь блокируют дороги.

Учёные между тем предупреждают о долгосрочных последствиях извержения: токсичные вулканические выбросы отравили рыбу в океане, а выбросы в атмосферу могут привести к кислотным дождям.