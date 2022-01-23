Разрушения на островах Тонго

В результате извержения подводного вулкана и цунами по оценкам ООН пострадали две трети животноводческих хозяйств в Королевстве Тонга. Ожидаемое воздействие на рыболовство также вызывает беспокойств". Правительство страны также подтвердило, что стихия полностью разрушила всю жилую инфраструктуру островов Манго и Атата.

"Сельское хозяйство — главная опора нашей экономики. Выпадение пепла пока помешало нам провести подсчет убытков, но я знаю, что фермеры очень встревожены. По оценкам правительства, последствия стихии затронули 80% населения", — говорит спикер парламента Фатафехи Факанфануа.

Около двух тысяч человек пока лишены доступа к питьевой воде. ВВС и ВМС Австралии и Новой Зеландии организовали поставки гуманитарной помощи.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в 14 января. На следующий день у берегов Перу произошел разлив нефти. Испанская нефтегазовая компания Repsol ("Репсоль") утверждает, что причиной аварии стали высокие волны, которые вызвало извержение. В ликвидации последствий разлива нефти задействованы более 1400 человек.