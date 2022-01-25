Россия — Германия: партнерство с историей

Мемориал, расположенный в центре Берлина в Большом Тиргартене, был построен в память о 75 000 советских солдат, павших в сражениях Второй мировой войны, в том числе в битве за столицу.

Теперь же его воспринимают и как символ отношений Германии с Россией в послевоенное время.

Россия - завоеватель и одновременно освободитель от нацизма. А для многих в стране в наши дни еще и потенциальный партнер.

В немецком обществе очень глубоко укоренилось стремление умиротворить Россию. Пытаться найти оправдания для нее. И игнорировать нации, которые немцы называют второстепенными. То есть нации, находящиеся между Германией и Россией Сергей Сумленный эксперт по Восточной Европе

Германия отказывается посылать вооружение на Украину и не отправляет войска в Восточную Европу - на передовые рубежи НАТО. И Германия же противостоит идее некоторых из самых жестких предложенных санкций - таких, как отключение России от платежной системы SWIFT.

Я думаю, Москве нравятся любые разногласия внутри НАТО, потому что именно в этом Москва видит свою цель. И, конечно, для Москвы любой признак недоверия между членами НАТО - это что-то очень положительное Сергей Сумленный эксперт по Восточной Европе

И это вызывает некоторое удивление, поскольку многие считали, что новое правительство, в которое входит партия "зеленых", займет более жесткую линию в отношении России.

В интервью Штефан Майстер из Немецкого общества внешней политики сказал, что правительство, похоже, даже не пришло к внутреннему согласию по поводу дальнейших действий.

Министр иностранных дел говорит одно. Фракция СДПГ в Бундестаге говорит совсем другое. А канцлер говорит что-то третье. Но неясно, какую позицию на самом деле занимает Германия, потому что внутри они еще сами не договорились Штефан Майстер Немецкое общество внешней политики

Таким образом, в то время как другие страны продвигаются вперед с поставками оружия и размещением войск в странах НАТО Восточной Европы, Германия снова пытается быть одновременно союзником по НАТО и мостом к Москве.

Йона Келлгрен, Euronews:

— В Германии сменилось правительство, но такой мягкий и осторожный подход к России очень схож с тем, которого придерживалось предыдущее. Это позиция, которую многие союзники Берлина по НАТО считают очень досадной. Но многие здесь, в Германии, считают, что такая линия была на руку как стране, так и Европе на протяжении последних десятилетий.