Спортивный арбитраж решает судьбу Валиевой

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда решает судьбу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ей грозит дисквалификация из-за обвинений в употреблении допинга. Об обнаружении запрещённых веществ в пробах спортсменки объявили после того, как она стала лучшей в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Валиеву отстранили от соревнований, но она это успешно оспорила. Окончательное решение по этому вопросу Спортивный арбитражный суд должен представить в понедельник.

К сожалению, как вы знаете, во всех странах мира правосудие вершится довольно медленно. На самом деле это очень быстрое разбирательство для Спортивного арбитража. И, конечно, мы хотим получить решение как можно скорее. Марк Адамс представитель Международного олимпийского комитета

Следы запрещённого препарата триметазидин обнаружили в пробах Валиевой, которые взяли ещё во время чемпионата России в Петербурге в конце декабря. В национальной Федерации фигурного катания заявили, что уверены в честности и чистоте 15-летней спортсменки. Всемирное антидопинговое агентство инициировало проверку всего её окружения в связи с этим скандалом.