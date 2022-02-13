Спортивный арбитраж решает судьбу Валиевой

Спортивный арбитраж решает судьбу ВалиевойКомментарии
Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда решает судьбу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ей грозит дисквалификация из-за обвинений в употреблении допинга. Об обнаружении запрещённых веществ в пробах спортсменки объявили после того, как она стала лучшей в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Валиеву отстранили от соревнований, но она это успешно оспорила. Окончательное решение по этому вопросу Спортивный арбитражный суд должен представить в понедельник.
Следы запрещённого препарата триметазидин обнаружили в пробах Валиевой, которые взяли ещё во время чемпионата России в Петербурге в конце декабря. В национальной Федерации фигурного катания заявили, что уверены в честности и чистоте 15-летней спортсменки. Всемирное антидопинговое агентство инициировало проверку всего её окружения в связи с этим скандалом.