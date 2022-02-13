В Алма-Ате прошла акция памяти жертв январских событий

В центре Алма-Аты прошёл митинг в память о жертвах уличных противостояний, охвативших город в январе. Сотни людей вышли на площадь Республики с фотографиями погибших, цветами и транспарантами. Участники демонстрации винят в гибели людей президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, – в разгар кризиса тот публично заявлял, что приказал расстреливать без предупреждения подозреваемых в причастности к беспорядкам.

Протестующие требуют освободить всех, кто находится в заключении в связи с делом о январских событиях. Некоторые участники акции рассказывали, что их родственников пытают силовики, добиваясь самооговора.

Митинг в Алма-Ате не был санкционирован властями, тем не менее, как отмечают местные издания, милиция в происходящее не вмешивалась.

Память жертв январского кризиса почтил в воскресенье и сам Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана принял участие в богослужении в соборной мечети в Нурсултане. Он вновь заявил, что власти противостояли террористам, и назвал произошедшее «настоящей трагедией».