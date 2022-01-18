Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в стране выступил с публичным заявлением. Елбасы сообщил, что все это время "находился на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".

Назарбаев выступил с видеообращением на двух языках, казахском и русском. Текст выступления опубликован на его официальном веб-сайте.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства", - сказал Назарбаев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Назарбаев заявил, что вопреки публикациям в СМИ никакого конфликта или противостояния в элите нет. "Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - уверяет первый президент Казахстана.

Елбасы призвал казахстанцев поддержать выдвинутую президентом Токаевым "новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа".

С началом протестов первый президент Казахстана ни разу не появился в публичном поле. О его местонахождении и самочувствии ходили различные слухи.