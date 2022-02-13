Американские и европейские дипломаты покидают Киев

Зарубежные диппредставительства вывозят сотрудников из Киева на фоне напряжённости на российско-украинской границе. О приостановке работы посольств объявили США и Канада — персонал частично перевели во Львов, до этого из страны эвакуировали семьи дипломатов.

Евросоюз, в свою очередь, обещает пока не закрывать посольства. При этом работа диппредставительств ограничена, гражданам ЕС рекомендуют воздержаться от поездок на Украину.

Наше посольство в Киеве будет по-прежнему открыто, но мы сократим количество дипломатических работников. Это также касается и наших организаций, которые там работают. Что же касается экспатов или тех, кто приехал на Украину по делам, — они должны немедленно покинуть страну, их семьи также должны уехать. Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Москва отвергает обвинения в подготовке к вторжению на Украину, а украинский президент Владимир Зеленский призывает не поддаваться панике.

В европейских и американских рекомендациях сказано, что в случае российской военной агрессии западные страны вряд ли смогут оказать оперативную помощь своим гражданам, оказавшимся в зоне конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поднял вопрос об угрозе гуманитарного кризиса. В своём предвыборном обращении к стране он заявил, что в случае войны на Украине в ЕС могут хлынуть тысячи беженцев и это станет тяжёлым испытанием для венгерской экономики.