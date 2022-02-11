США: если завтра война

Соединённые Штаты считают, что Россия сосредоточила достаточно сил для проведения военной операции против Украины, и она может начаться в любой момент. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал сограждан покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов, отметив, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников своей дипмиссии в Киеве.

"Мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать приказ о нем. Я не буду разглашать детали наших разведданных, но хочу внести ясность: это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многочисленные предположения о том, что это произойдет только после Олимпиады", - сказал господин Салливан на брифинге в пятницу, отметив, что военные США в Европе не станут воевать с Россией на Украине.

Белый дом заявил, что сведений о том, что Россия "приняла окончательное решение" о вторжении на Украину у него нет. Но в Вашингтоне считают, что если это произойдёт, то есть высокая вероятность захвата значительных территорий страны и крупных городов, включая столицу Киев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти высказывания:

"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

На фоне этих заявлений пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты Путин и Байден планируют в субботу провести телефонный разговор. Беседа состоится по инициативе американской стороны.