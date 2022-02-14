Лавров выступил за продолжение переговоров с Западом

Лавров выступил за продолжение переговоров с ЗападомКомментарии
В понедельник Владимир Путин провёл отдельные очные встречи с главой МИД и министром обороны страны. Сергей Лавров сообщил президенту, что несмотря на затягивание переговорного процесса России следует продолжать добиваться от Запада гарантий безопасности.
Сергей Шойгу со своей стороны сообщил главе государства о ходе военных учений, которые Россия ведёт в Беларуси, а также практически на всех флотах: от черноморского до тихоокеанского.
По словам министра, часть учений уже подходит к завершению. Совместные российско-белорусские учения, которые критикуют в НАТО и Евросоюзе из-за близости к украинской границе, продлятся до 20 февраля.
В понедельник министры финансов стран "Большой семёрки" выступили с совместным заявлением, в котором говорится о том, что против Москвы будут незамедлительно введены санкции в случае "любой дальнейшей военной агрессии" против Украины.