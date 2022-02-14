Лавров выступил за продолжение переговоров с Западом

В понедельник Владимир Путин провёл отдельные очные встречи с главой МИД и министром обороны страны. Сергей Лавров сообщил президенту, что несмотря на затягивание переговорного процесса России следует продолжать добиваться от Запада гарантий безопасности.

Мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров [по вопросам], которые требуют решения сегодня. Но всё-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Сергей Шойгу со своей стороны сообщил главе государства о ходе военных учений, которые Россия ведёт в Беларуси, а также практически на всех флотах: от черноморского до тихоокеанского.

По словам министра, часть учений уже подходит к завершению. Совместные российско-белорусские учения, которые критикуют в НАТО и Евросоюзе из-за близости к украинской границе, продлятся до 20 февраля.

В понедельник министры финансов стран "Большой семёрки" выступили с совместным заявлением, в котором говорится о том, что против Москвы будут незамедлительно введены санкции в случае "любой дальнейшей военной агрессии" против Украины.