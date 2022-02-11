"Путинское окно для нападения на Украину закрывается"

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На Восточном фронте перемен на этой неделе, несмотря на некоторый фоновый шум за пределами Украины. Россия и Беларусь начали на границе с ней военные учения, а союзники по НАТО ускорили передислокацию войск.

Дипломатия для предотвращения войны

В то же время каждый день недели продолжалась дипломатия на высоком уровне - пока без ощутимого и видимого успеха. Некоторые говорят, что дипломатический толчок, направленный на предотвращение страшного российского вторжения, кажется, работает. Другие чувствуют "запах Мюнхена 1938 года", исходящий от переговоров и краткосрочной мирной сделки, которая позже может перерасти в войну.

Но пока, если послушать некоторых ведущих игроков, у мира всё ещё есть большой шанс.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Мы продолжим действовать в ближайшие недели с простыми задачами. Первая - избежать войны. Мир и стабильность на европейском континенте - наше сокровище, и мы считаем своим долгом сделать всё, чтобы сохранить его».

Владимир Путин, президент России:

"Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают".

Некоторые аналитики предполагают, что путинское окно для нападения на Украину быстро закрывается.

Элемента неожиданности больше не будет, и западные союзники, похоже, полностью подготовились.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

«Мы будем едины. Мы будем действовать вместе, мы предпримем все необходимые шаги, и все необходимые шаги будут сделаны всеми нами сообща».

Нынешний российско-украинский кризис продолжает притягивать к себе всё внимание Европы. В конце концов для ЕС будут серьёзные экономические последствия в случае войны, санкций и контрсанкций.

Еврозона защищает от финансового кризиса

Хорошая новость заключается в том, что у нас теперь есть еврозона, защищающая от любого финансового кризиса. Это одно из самых значительных достижений европейской интеграции со времени её начала. Валютному союзу только что исполнилось 30 лет - невероятно, но факт. Время оценить его силу и слабость.

Моя коллега Эфи Кутсокоста поговорила с американо-австрийским экономистом Томасом Визером, который возглавлял консультативные органы еврогруппы.

Кутсокоста: Когда 30 лет назад был подписан Маастрихтский договор, ожидания в отношении Союза и единой валюты, о которых тогда были приняты решение, были довольно высокими. Можете ли вы сегодня сказать, что это первоначальное видение наконец осуществилось?

Визер: Часть видения была реализована. 30 лет назад каждая страна опиралась в основном за свою экономику как базовую. За минувшее время в Евросоюзе удалось создать интегрированный внутренний рынок. Мы получаем большие преимущества от того, что у нас нет значительной волатильности обменного курса. Однажды я спросил одного из архитекторов Маастрихтского договора, "почему вы не включили в него такие вопросы, как банковский союз, фискальный союз и т. д.?" Он посмотрел на меня и сказал: «Молодой человек, у нас всё это было в первых черновиках, но было вычеркнуто, осталась одна политика". Вот нам и пришлось жить с незавершенным валютным союзом, потому что политики не были готовы смотреть на обе стороны сделки.

Кутсокоста: Все ли государства-члены, перешедшие на евро, выиграли от этого в равной степени, принимая во внимание разногласия и ошибки, выявленные во время финансового кризиса?

Визер: Думаю, многие люди в начале недооценивали скорость и сложность перехода на евро. Странам оказалось трудно менять структуру экономической политики, приспособиться к тому факту, что они потеряли инструмент, позволяющий девальвировать свои денежные единицы. Именно здесь, я думаю, была существенная ошибка в оценке того, сколько времени это займет в целом.

Кутсокоста: В целом вы считаете проект единой валюты успешным или провальным?

Визер: Лучше иметь евро, чем не иметь? Я бы смог ответить на этот вопрос намного лучше, если бы мы продолжали использовать все свои национальные валюты. Достаточно вспомнить, например, финансовый кризис 2008–2009 годов, который пришёл из Америки и оказал значительное влияние на Европу. Я содрогаюсь, когда думаю о том, какая огромная волатильность обменного курса была бы у нас в то время, если бы у нас в хождении были все отдельные деньги. Немецкая марка была бы хороша. Вероятно, французский франк был бы достаточно хорош. Но даже такие прежде очень стабильные валюты, как голландский гульден и австрийский шиллинг, оказались бы под очень значительным давлением. И это, опять же, то, что национальные политики недооценивают - насколько крепок зонтик общей валюты.

Вызволение крокодила

В заключение мы хотели рассказать вам историю, которая не имеет ничего общего ни с Украиной, ни с Россией, ни с ковидом, ни с инфляцией, ни с Олимпиадой. Просто что-то поднимающее настроение...

Мы нашли её в Индонезии. Там, на острове Сулавеси, продавцу птиц удалось вызволить дикого крокодила, который более пяти лет жил с шиной вокруг шеи.

Защитники природы пытались поймать гребнистого крокодила с 2016 года после того, как местные жители заметили на нём мотоциклетную шину. Используя веревки и курицу в качестве приманки, птицелов и десятки его добровольных помощников вытащили на берег рептилию, где этот молодой человек перерезал шину на её шее – под громкие возгласы зевак.

«Я просто хотел помочь, я ненавижу видеть животных попавших в ловушку и страдающих», — сказал мужчина.

Теперь мы знаем, что такое доброта и бескорыстие..."