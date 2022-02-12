Амнистия заключённых в Мьянме

Хунта Мьянмы объявила об амнистии более 800 заключенных. Их родственники собрались у здания тюрьмы "Инсеин" в Янгоне после того, как об этом решении сообщили государственные СМИ. Пока нет информации о том, сколько политических узников могут находиться в числе амнистированных. По данным правозащитников, в стране насчитывается свыше 9 000 задержанных по политическим мотивам.

В начале февраля военное командование Мьянмы продлило на шесть месяцев режим чрезвычайного положения. По данным ООН, за последний год в результате конфликта число внутренне перемещенных лиц выросло вдвое, сегодня это 800 тысяч человек.

"Ситуация с безопасностью стремительно ухудшается по всей стране, так как боевые действия и вооруженный конфликт усиливаются без признаков ослабления. В ближайшие недели и месяцы тенденции, связанные вынужденным перемещением населения, будут усиливаться", — сообщил официальный представитель УВКБ ООН Мэттью Салтмарш.

Как вооруженное, так и ненасильственное сопротивление прошлогоднему военному перевороту помешало военным укрепить свое правление, при этом некоторые эксперты говорят, что страна скатилась к гражданской войне.

В пятницу в Мьянме отметили День союза, учрежденного в честь Панлонской конференции 1947 года, утвердившей единство страны незадолго до того, как она перестала быть британской колонией. В столице Мьянмы Нейпьидо прошел большой военный парад.