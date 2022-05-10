Кровавый бунт в эквадорской тюрьме

44 человека стали жертвами бунта в тюрьме города Санто Доминго де лос Колорадос в Эквадоре. Более 220 заключённых сумели бежать, полицейские поймали половину из них.

По мнению властей, беспорядки стали результатом вражды двух крупных банд. По этой причине бунты вспыхивали уже неоднократно: меньше чем за год жертвами противостояния заключённых в нескольких тюрьмах стали около 350 человек.

В последнее время страну захватила волна уличной преступности и наркоторговли, в ответ на что власти предпринимают жёсткие меры. В трёх провинциях Эквадора было введено чрезвычайное положение. Дополнительно наняты почти полторы тысячи тюремных охранников.

Родственники заключённых, собравшиеся у разгромленной тюрьмы, заявляют, что нас самом деле правительство бездействует, позволяя бандам по-прежнему творить что угодно, а причина роста преступности — тяжёлое экономическое положение и быстрое обнищание населения.