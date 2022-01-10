Суд в Мьянме приговорил лидера "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы, сообщает AFP.

По данным информационного агентства, приговор вынесен в рамках судебного процесса, по итогам которого Аун Сан Су Чжи грозит несколько десятков лет тюремного заключения. Среди прочего её обвиняют в хранении устройств связи без надлежащих документов.

Вынесение очередного приговора должно было состояться 27 декабря 2021 года, но было отложено по неуточнённым причинам.

Месяц назад суд признал 76-летнего политика виновной и приговорил также к четырем годам тюремного заключения за подстрекательство к общественным беспорядкам и нарушение санитарных мер по борьбе с коронавирусом. После оглашения приговора он был сокращён военными наполовину.

Они пытаются обвешать её обвинениями, чтобы она точно никогда не вышла на свободу. Я думаю, они хотят пожизненно держать её взаперти, ведь она - главная политическая угроза для режима, поэтому они будут выдвигать все новые и новые обвинения.

Но народ Мьянмы не обманешь: именно Аун Сан Су Чжи - их избранный лидер, этот тот человек, которого люди хотят видеть во главе правительства. Армия это опровергает и усиливает судебное давление на политика". Фил Робертсон Заместитель директора Human Rights Watch по делам Азии

В феврале 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, по их словам, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы.

До военного переворота в стране лауреат Нобелевской премии мира 1991 г. Аун Сан Су Чжи занимала должность госсоветника (по сути главы правительства). После путча её обвинили в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

Процесс проходил в закрытом режиме в новой столице страны Нейпьидо, на скамье подсудимых также оказался бывший президент страны и сторонник Аун Сан Су Чжи - Вин Мьин.