Мьянма: сожжённые дома

Жители двух деревень на северо-западе Мьянмы и независимые новостные агентства сообщают, что правительственные солдаты сожгли сотни домов, когда они, по-видимому, искали членов вооруженного ополчения, выступающего против военного правления.

Инцидент в регионе Сагайн произошел накануне годовщины армейского переворота 1 февраля, свергнувшего избранное правительство Аунг Сан Су Чжи, и подчеркнул ожесточенную борьбу за власть, которая все ещ` продолжаептся.

Жители деревни Мве Тоне заявили в четверг, что 200 из 250 домов были уничтожены огнём, как и почти 200 из 800 в соседнем селе Пан.

Армия Мьянмы известна тем, что использует поджоги как одну из тактик в операциях по борьбе с повстанцами.

По оценкам, они сожгли дотла до 200 деревень в ходе жестокой кампании 2017 года в западном штате Ракхайн, в результате которой более 700 тысяч жителей деревень мусульман рохинджа перебрались в поисках безопасности через границу в Бангладеш.

Армию обвиняют в преступлениях против человечности и геноциде за ее действия против рохинджа, в том числе убийствах и изнасилованиях мирных жителей.

Как вооруженное, так и ненасильственное сопротивление прошлогоднему военному перевороту помешало военным укрепить свое правление, при этом некоторые эксперты говорят, что страна скатилась к гражданской войне.

Сопротивление обычно использует партизанскую тактику «бей и беги», в то время как армия отвечает грубой силой.

Житель деревни Мве Тоне сказал, что семеро соседей, которые не смогли покинуть деревню до того, как ее захватили солдаты, были схвачены, а некоторые из них были избиты и подверглись жестокому обращению. Они также рассказали, что солдаты грабили их дома, а также украли из деревенского монастыря 200-летнюю шестидюймовую золотую статую Будды, инкрустированную рубином.