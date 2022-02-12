Полиция задаёт вопросы Джонсону, который стремительно теряет популярность

Борис Джонсон - в эпицентре самого серьезного кризиса с момента своего пребывания на посту премьер-министра Великобритании.

Его рейтинг стремительно падает, и все из-за вечеринок на Даунинг-стрит 10 во время локдауна.

До сих пор Джонсону удавалось сохранять свой пост, но недавние опросы показывают, что 63% британцев считают, что премьер-министр должен уйти в отставку.

Даже в своем избирательном округе в Западном Лондоне он не находит должной поддержки. Люди возмущены тем, что премьер веселился в то время, когда вся страна сидела на самоизоляции.

Вот, что думают о "патигейте" простые британцы:

— Даже до патигейта на него нельзя было положиться, я думаю, нам нужно от него избавляться.

— Я считают, это полным неуважением и пренебрежением всех указаний, которые он сам же и дал, и это было несправедливо по отношению к людям… и я думаю, что если бы это была Тереза Мэй, она бы потеряла власть... сразу же, он получил большую свободу действий... слишком большую....

— Я не думаю, что ему нужно уходить в отставку. Где-то он хорош, а где-то допустил ошибки. В любом случае, все правительства одинаковы.

Расследованием "патигейта" занимается столичная полиция.

Джонсон уже получил специальную анкету, где должен ответить на вопросы, касающиеся проведения вечеринок. Если будет установлено, что премьер нарушил санитарные ограничения, установленные его правительством, он может быть оштрафован и тучи над ним могут сгуститься еще больше.

Джонсон отрицает правонарушения, но утверждается, что он присутствовал на шести из 12 мероприятий на Даунинг-стрит, 10.