Борис Джонсон не пойдет в отставку из-за "партигейта"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку из-за "партигейта" - скандала вокруг вечеринок, которые, как выяснилось, проходили в правительственной резиденции во время жесткого первого локдауна. Накануне в стране обнародовали доклад по итогам внутреннего расследования, автор- сотрудник секретариата британского кабинета Cью Грей - отмечает серьезные нарушения этики. Наблюдатели заговорили о кризисе доверия населения.

Это подтверждает и короткий опрос на улицах Лондона. Аманда, сотрудница группы по расширению прав женщин, комментирует так: "Двенадцать нарушений, которые были незаконными, плюс ложь парламенту - не думаю, что теперь многих впечатлит речь Бориса Джонсона, и неважно, за консерваторов вы или нет!".

Сара, сотрудница системы здравоохранения, убеждена: "Он не годится на должность премьер-министра и должен уйти в отставку. Полагаю, сейчас всплывают вещи, которые мы и так знали о Джонсоне, так что никаких сюрпризов нет".

Сам Джонсон, выступая в парламенте, принес извинения нации: "Я все понял и исправлю ситуацию. Хочу сказать народу этой страны: нашему правительству можно доверять".

Лидер лейбористов Кир Стармер обвинил Джонсона в бесстыдстве. "Представители британского общества - не дураки, - отметил он. - Они не поверили ни единому слову, люди считают, что премьер-министр должен действовать достойно и уйти в отставку. Конечно, он этого не сделает, потому что Джонсон - человек без стыда".

Расследование вокруг инцидента с вечерниками ведет и лондонская полиция. Все это, считают наблюдатели, не добавляет Джонсону очков на предстоящих в мае местных выборах, которые определят политическую судьбу премьер-министра.