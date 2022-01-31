Ряд вечеринок на Даунинг-стрит не должны были проводиться или проходить в том виде, в котором они состоялись, а организация этих мероприятий стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения правительственных чиновников.

Это выдержка из опубликованного доклада по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата британского кабинета министров Сью Грэй.

Борис Джонсон принес извинения за вечеринки во время локдаунов и пообещал извлечь уроки из допущенных ошибок. Всего таких мероприятий насчитали не менее дюжины.

В первую очередь хочу попросить прощения, мне очень жаль, что мы не все сделали правильно, и я сожалею о том, в каком виде это было преподнесено. Я все понял и я все исправлю Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

В то же время лидер лейбористов сэр Кир Стармер еще раз призвал премьера уйти в отставку, за то что тот "проявил неуважение к самопожертвованию людей" во время пандемии.

В конце концов, он вернулся к своему обычному оправданию: все виноваты, кроме него, они уходят, он остается, даже сейчас он прячется за полицейским расследованием преступлений, которые произошли в его доме и офисе сэр Кир Стармер лидер лейбористов

На фоне многочисленных скандалов рейтинг Бориса Джонсона стремительно падает.

Согласно последним соцопросам, политику правительства не одобряют не только две трети населения страны, но и 40% сторонников тори.

По мнению наблюдателей, недавняя отмена антиковидных ограничений и ажиотаж вокруг Украины - ни что иное как попытка правительства отвлечь внимание общественности от "патигейта"