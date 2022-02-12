"Конвой свободы" штурмует Париж и Гаагу

Тысячи противников антиковидных ограничений и "желтых жилетов" предпринимают новую попытку прорваться в Париж, несмотря на запрет полицейской префектуры столицы.

Движение создано по образцу "Конвоя свободы", парализовавшего канадскую столицу Оттаву.

Несколько сотен автомобилей со всей страны достигли кольцевой дороги к 10 утра, где их уже ждала полиция.

Как сообщается, за "участие в несанкционированной демонстрации" выписано как минимум 150 штрафов, около сотни протестующих задержаны.

По оценкам полиции, в столицу уже съехались около 3,5 тысяч автомобилей. Координатор "Конвоя свободы" назвал происходящее акцией феноменального масштаба.

Вдохновленные протестным движением в Канаде и Франции, к зданию парламента в Гааге со всех концов Нидерландов приехали десятки грузовиков и других транспортных средств.

В соцсетях несогласных с антикоронавирусными мерами призывают присоединиться к акции протеста.

Полиция пытается оттеснить протестующих подальше от правительственных зданий.