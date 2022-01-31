"Конвой свободы" перекрыл центр Оттавы

Сотни грузовиков и тысячи людей в рамках акции "Конвой свободы" перекрыли улицы центра Оттавы в знак протеста против требований о вакцинации для пересечения границы США.

К водителям присоединились тысячи других жителей, возмущенных антиковидными ограничениями и другими решениями правительства. Дальнобойщики намерены бороться до конца:

Мы собираемся оставаться тут до тех пор, пока это требование не отменят. Этот грузовик не сдвинется с места Эндрю Стерлинг бастующий дальнобойщик

В первую очередь гнев протестующих обрушился на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Ранее он отказался отменять введенные меры, назвав недовольных водителей "маргинальным меньшинством". По сообщениям СМИ, Трюдо из соображений безопасности покинул свою резиденцию.

Желающих присоединиться к забастовке дальнобойщиков не остановил даже 24 градусный мороз. Среди тех, кто поддержал "Конвой свободы" - миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп-младший.