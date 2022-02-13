"Прямой обмен мнениями": стороны остались при своём

Дипломатические усилия вокруг Украины по-прежнему не приносят плодов. Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина показал, что стороны не изменили позицию. Обе стороны назвали беседу "деловой, сбалансированной и содержательной", но лидеры остались при своём.

Не принесла прорывов и беседа глав внешнеполитических ведомств. Её назвали "прямым обменом мнениями". В Вашингтоне сочли, что Сергей Лавров "не сигнализировал о том, что Москва готова к деэскалации". Российский министр заявил коллеге, что "пропагандистская кампания США преследует провокационные цели".

В Киеве при этом уже открыто осуждают действия западных партнёров, которые эвакуируют семьи дипломатов и призывают сограждан покинуть Украину "немедленно". Глава государства обратился к партнёрам по-английски.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Правда в том, что у нас другая информация. Сейчас лучший друг наших врагов — паника в нашей стране. И вся эта информация помогает только панике, но не помогает нам".

В то же самое время президент Франции Эммануэль Макрон, также созвонившийся с Путиным в субботу, спустя несколько дней после личной встречи, не увидел в словах российского президента "признаков подготовки вторжения на Украину": так во всяком случае сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.