НАТО укрепляет восточный фланг

США изучают возможность разместить несколько тысяч солдат, а также корабли и самолеты у союзников по НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщают американские СМИ на фоне циркулирующих на Западе опасений о возможном российском вторжении на территорию Украины.

Шаг, который президент Джо Байден согласовал с европейскими партнерами во время видеосовещания. Оно совпало с объявлением о начале масштабных учений НАТО в Средиземном море с участием флагманского авианосца "Гарри Трумэн".

Россия со своей стороны готовит или уже проводит учения по нескольким направлениям - в Беларуси, Балтийскомморе и в Атлантике. РФ проинформировала Дублин о намерении провести маневры в Ирландском море и получила ответ, что это законно, но нежелательно.

Посол России в Ирландии предлагает сместить фокус: "Вместо того, чтобы тратить усилия на поиск ответа на несуществующее российское вторжение, европейцам следовало бы дать ответственный, зрелый ответ на предложения о гарантиях безопасности в Европе", - сообщил Юрий Филатов.

Речь идет о запросе Москвы о юридических гарантиях НАТО о нерасширении на сопредельные с Россией страны, в том числе на Украину. В самой республике, которая оказалось в эпицентре кризиса, президент Зеленский призывает население на паниковать, утверждая, что ситуация под контролем.

Киев опирается на мощную поддержку Запада, который обещает помощь в случае агрессии со стороны России. Накануне ЕС сообщил, что выделит Украине финансовую помощь в 1,2 миллиарда евро, а США начали поставлять боеприпасы. Западные страны предупреждают Москву о возможных санкциях, выражая надежду, что кризис удается свести на нет дипломатическими усилиями. Россия систематически отклоняет обвинения в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает.