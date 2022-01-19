Сложный день Эммануэля Макрона в Европарламенте

В Европейском парламенте выступил президент Франции. Поскольку Эммануэль Макрон вскоре попытается остаться на второй срок, событие напоминало предвыборный митинг, на котором кандидат защищается от критики. Так, французский "зелёный" евродепутат обвинил Макрона в том, что подобно американскому президенту в известной кинокомедии, он пренебрегает спасением планеты:

«Вы войдете в историю, господин президент Республики, как президент климатического бездействия, потому что вы только разговариваете на экологические темы, - сказал Янник Жадо. - Вы заключаете перемирие с лоббистскими группами вместо того, чтобы возглавить борьбу с изменением климата. Вы медлите, как Мерил Стрип в фильме «Не смотрите наверх».

Евродепутаты из других стран потребовали прекратить в Страсбурге эти предвыборные дебаты французов. Социал-демократы приветствовали инициативу Макрона о реформе Хартии Евросоюза по основным правам. Их лидер из Испании призвала отобрать у стран-членов право вето при принятии общих внешнеполитических решений таких, как введение санкций:

«Мы должны отменить принцип единогласия в иностранных делах, чтобы у Европы были развязаны руки, - сказала Ираче Гарсиа. – Нужно сделать внешнее измерение одним из наших приоритетов».

Немецкий член Европейской народной партии потребовал от страны-председателя Совета ЕС Франции конкретных действий по укреплению позиций Союза в мире. Он приветствовал заявление Парижа о необходимости диалога с Москвой:

«Мы не хотим ни с кем иметь негативных отношений, - сказал Андреас Шваб. - Мы должны добиться, что все уважали наши европейские ценности, и об этом Макрон выразился ясно».

Пресс-конференция Макрона после дебатов едва не закончилась скандалом, когда президент не стал отвечать на вопросы. Группа журналистов в знак протеста вышла из зала. Накануне новый председатель Европарламента Роберта Метсола обещала содействовать работе СМИ.