"И батарейки у них деревянные": в Швеции делают аккумуляторы из древесины

Батарейки из древесины придумали шведские учёные. Для хранения электроэнергии они используют лигнин: сложный полимер, один из компонентов, отвечающих за твёрдость древесины. Тонкий слой его наносится на фольгу или пластик.

Лигниносодержащие смеси остаются в виде отходов целлюлозно-бумажного производства. Лигнин пытались использовать для производства топлива, разного рода медицинских и косметических препаратов, клея прочего — но пока так и не нашли дешёвого способа, и множество лигнина лежит в могильниках у предприятий. Причём считается, что самые крупные такие свалки лигнина — в странах бывшего СССР.

Правда, совсем не в чистом виде — его выделение очень недешёвая задача. Но переработку этих отходов в интересах энергетики в Швеции считают отличным шагом в направлении "зелёной экономики", тем более что использованные батарейки будут далеко не так вредны для природы.

В ближайшие годы ожидается повышенный спрос на аккумуляторы — в первую очередь для электромобилей. Правда, как раз для этих целей лигниновые батарейки не подходят: слишком малая плотность заряда. Как вариант, лигниновые аккумуляторы предлагают для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.